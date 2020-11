La Société a un droit d'achat pour 100 % de la mine La Franca à 500 000 $ US, avec versement trimestriel sur cinq ans et redevance sur les revenus nets de fonderie (« RRNF ») de 2 %; la mine peut être rachetée à tout moment par les propriétaires à 500 000 $ US pour chaque point de pourcentage.

Propriété aurifère-argentifère Zamora

La propriété Zamora, détenue à 100 % par la Société avec une option à La Franca et couvrant une superficie de 3 388 hectares, regroupe 23 anciennes mines et exploitations d'or et d'argent dont la production remonte à 100 ans. La campagne d'échantillonnage menée en 2018 dans certaines zones de la propriété a confirmé la minéralisation à forte teneur en or et en argent. Un échantillon d'une verse à minerai à l'extérieur de l'entrée de tunnel de Campanillas a révélé des teneurs pouvant atteindre 14,6 kg/t pour l'argent et 15,53 g/t pour l'or.

Selon M. Scodnick, qui travaille sur d'autres mines et gisements épithermaux d'or et d'argent au Mexique et qui a passé deux ans à explorer la propriété, Zamora pourrait renfermer un important gisement aurifère-argentifère. L'exploration, quoique limitée, a jusqu'ici démontré que les épisodes de minéralisation et la répartition des faciès d'altération couvrent une vaste superficie et qu'aucun des anciens sites d'exploitation ne dépasse les 60 à 100 mètres de profondeur, ce qui est très peu comparativement à la profondeur habituelle d'au moins 1 000 à 1 200 mètres pour ce type de gisement.

Personne qualifiée

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez le site Web de la Société ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ), sous « Auxico Resources Canada inc. ».

