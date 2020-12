MONTREAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada Inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la nomination immédiate de Sheldon Inwentash à son conseil d'administration.

M. Inwentash est le fondateur, président et directeur général de ThreeD Capital Inc. Il travaille dans le domaine de l'investissement depuis plus de 30 ans. En 1995, il a cofondé Visible Genetics, première entreprise de pharmacogénomique, vendue à Bayer en 2001. Durant ses 20 ans à la tête de Pinetree Capital, il a créé une valeur considérable pour les actionnaires en investissant tôt dans Queenston Mining (acquise par Osisko Mining pour 550 millions de dollars), Aurelian Resources (acquise par Kinross pour 1,2 milliard de dollars) et Gold Eagle Mines (acquise par Goldcorp pour 1,5 milliard de dollars), et bien d'autres.

M. Inwentash a obtenu son baccalauréat en commerce à l'Université de Toronto et est comptable professionnel agréé. En 2007, il était finaliste de l'Ontario pour le prix Ernst & Young d'entrepreneur de l'année. En 2012, il a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université de Toronto pour son excellent leadership en tant qu'entrepreneur, ses actions humanitaires et son inspirant dévouement à améliorer la vie des enfants, des jeunes et de leur famille.

Dans les mots de Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico : « Je suis heureux que Sheldon ait accepté de se joindre au conseil d'Auxico. Il a une éloquente feuille de route en création de valeur pour les actionnaires tout au long de sa carrière, une compréhension profonde du secteur des ressources naturelles et un impressionnant réseau. Sheldon est devenu l'un de nos plus importants actionnaires, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur son point de vue au sein du conseil d'administration pour aider l'équipe de gestion à créer de la valeur pour les investisseurs d'Auxico. »

La Société annonce aussi la démission immédiate de Rick Whittaker du conseil d'administration. Le conseil d'administration et l'équipe de gestion d'Auxico remercient M. Whittaker pour ses services et lui souhaitent du succès dans ses projets.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez le site Web de la Société ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

