MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») fait le point sur l'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants annoncée le 30 janvier 2023, due au fait que ses états financiers audités annuels pour l'exercice s'étant terminé le 30 septembre 2022, y compris le rapport de gestion et les attestations du chef de la direction et du directeur financier (ensemble, les « documents financiers annuels ») n'ont pas été déposés à la date limite prévue, soit le 30 janvier 2023 (la « date limite de dépôt »).

Comme annoncé plus tôt, cette situation est due à des retards causés par un changement d'auditeur qui a eu lieu cette année.

La Société travaille à mettre la dernière main le plus rapidement possible aux documents financiers annuels et s'attend à pouvoir les déposer au plus tard le 28 février 2023. Elle fera le point au fur et à mesure qu'elle aura de nouvelles informations à communiquer sur le sujet.

L'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants, qui sera en vigueur jusqu'au dépôt des documents financiers annuels, exige que ce dépôt ait lieu au plus tard le 28 février 2023.

Entretemps, la Société publiera toutes les deux semaines un rapport sur la situation conformément à l'Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations prononcées pour manquement aux obligations d'information continue. La Société compte respecter les dispositions des lignes directrices sur l'information de remplacement pendant la période durant laquelle elle omet de respecter les exigences de dépôt. La Société confirme qu'elle a rendu publics tous les développements commerciaux importants et toutes les informations importantes sur ses affaires en date de ce communiqué.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé »



Frederick Kozak Mark Billings Président et chef de la direction Président du conseil d'administration Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 403 606-3165 Tél. : 1 514 296-1641

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.