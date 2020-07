MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un placement privé sans courtier, mobilisant 50 000 $ (produit brut total) au moyen de débentures convertibles participatives (les « Débentures »).

Chaque Débenture est une débenture convertible non rachetable garantie participative d'un capital de 1 $; elle porte un taux d'intérêt de 10 % et arrive à échéance le 24 juillet 2023 (la « Date d'échéance »). Les trois options de conversion suivantes sont offertes aux porteurs :

i) Unités (« Unités ») de la Société à hauteur du capital de chaque Débenture convertie au prix réputé de 0,10 $ par Unité. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire (« Action ») de la Société et d'un bon de souscription (« Bon de souscription »). Un Bon de souscription peut être exercé pour une Action au prix de 0,15 $, pendant les trois ans qui suivent l'émission. ii) Nombre correspondant d'actions ordinaires de Central America Nickel Inc. (« CAN ») (société fermée établie à Montréal, au Canada) à un prix de conversion de 1,00 $ par action. iii) Paiement en argent pour une somme correspondant au capital plus les intérêts courus pour un porteur qui aurait détenu la Débenture de la date de conversion à la Date d'échéance.

Le taux d'intérêt est établi à 10 % par année et est versé aux porteurs semestriellement, à terme échu.

De plus, les porteurs de Débentures recevront au total 16 % des profits nets, payés trimestriellement à terme échu, que tirera Auxico de la vente du minerai de tantale et de niobium, ce qui correspond à 1 % des profits par tranche de 100 000 $ en capital des Débentures (« Volet participatif »). Comme elle l'annonçait dans son communiqué de presse du 3 juin 2020, la Société a créé à cette fin une coentreprise avec Kibara Minerals, société de la République démocratique du Congo; 70 % des profits reviennent à Auxico. Le Volet participatif s'applique aux profits tirés de cette coentreprise ainsi qu'à ceux provenant d'autres territoires (Brésil). Le Volet participatif s'éteint à la première des occurrences suivantes : conversion des Débentures en actions ou Date d'échéance.

Le produit net du placement permettra à la Société de négocier le minerai de tantale et de niobium extrait en République démocratique du Congo et au Brésil, et de répondre à ses besoins généraux en fonds de roulement.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

