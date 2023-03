MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé ses états financiers audités et son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 septembre 2022, y compris les attestations du chef de la direction et du chef des finances.

Ses états financiers consolidés audités et son rapport de gestion ont été déposés dans SEDAR (www.SEDAR.com).

L'exercice terminé le 30 septembre 2022 est le deuxième où la Société a généré des commissions provenant de la vente de marchandises, pour un total de 448 049 $. Au 30 septembre 2022, Auxico annonce disposer de 2 115 889 $ en liquidités et en équivalents de trésorerie et avoir 676 939 $ en créances.

Conformément aux exigences comptables des normes internationales d'information financière, la Société a reconnu un gain de 20 639 170 $ sans effet sur la trésorerie pour les débentures convertibles (les « débentures ») qu'elle a émises. Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2022, le changement de juste valeur des produits dérivés a donné lieu à une baisse des charges de 47 359 702 $ (par rapport à une augmentation de 77 207 508 $ au 30 septembre 2021) qui a été comptabilisée dans l'état consolidé du résultat (pertes) et du résultat global (pertes).

Le capital des débentures restantes au 30 septembre 2022 était de 7 500 000 $, ce qui correspond au montant qui serait versé en liquidités aux investisseurs à l'échéance à des obligations si celles-ci ne sont pas converties en actions ordinaires.

Les états financiers consolidés intermédiaires de la Société pour la période se terminant le 31 décembre 2022 seront déposés le 10 mars 2023.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG et sur les marchés hors cote sous le symbole AUXIF. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé »



FrederickKozak Mark Billings Président et chef de la direction Président du conseil d'administration Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 403 606-3165 Tél. : 1 514 296-1641



La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.