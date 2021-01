MONTRÉAL, le 5 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a récemment signé un accord avec un client en Inde pour vendre une quantité initiale de 10 000 tonnes métriques de minerais à forte teneur en manganèse, avec la possibilité de passer à 60 000 tonnes métriques par mois sur 12 mois.

La Société travaille actuellement à expédier le premier 10 000 tonnes métriques au client et s'attend à ce que ce soit fait plus tard ce mois-ci. Un bateau a d'ailleurs déjà été réservé. La Société garde les minerais dans un entrepôt de stockage d'un port brésilien; ceux-ci ont été échantillonnés par un laboratoire indépendant. La teneur en manganèse se situe entre 46 % et 48 % et respecte toutes les exigences du client. Ce dernier a déjà fourni à Auxico une lettre de crédit décrivant les modalités de paiement. La valeur de ce premier 10 000 tonnes métriques de manganèse vendu par Auxico dépasse les 2 000 000 $ (en dollars canadiens).

Comme indiqué dans l'accord entre la Société et son client, l'entente vise la vente de ce premier 10 000 tonnes métriques de minerais de manganèse, avec une possible prolongation sur 12 mois pour un maximum de 60 000 tonnes métriques par mois.

Dans les mots de Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico : « Je suis très heureux que ces 10 000 tonnes métriques de minerais de manganèse soient bientôt expédiées à notre premier client. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de notre entreprise. Auxico deviendra ainsi une entreprise génératrice de revenus dont le but est d'être rentable pour ses investisseurs. L'équipe d'Auxico a bâti un réseau de fournisseurs et de clients pour le manganèse et d'autres minerais au cours des deux dernières années. Maintenant, nos efforts portent fruit. C'est un grand moment pour nous. »

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Auxico Resources Canada Inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

PERSONNE QUALIFIÉE

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc.

