MONTREAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (OTCQB: AUXIF) (« Auxico » ou « la Société ») est ravie d'annoncer l'approbation de l'inscription de ses actions ordinaires au marché OTCQB, une plateforme de négociation exploitée par OTC Markets Group Inc. Son symbole boursier sur les marchés hors cote demeure « AUXIF », comme sur les Pink Sheets. Les investisseurs peuvent consulter les renseignements financiers à jour et les cotes de niveau 2 en temps réel de l'entreprise au www.otcmarkets.com.

L'OTCQB est reconnu en tant que marché de capitaux public pour les entreprises internationales, y compris celles du secteur de l'exploration et de l'exploitation de ressources naturelles. Auxico s'attend donc à ce que son inscription à ce marché améliore sa visibilité, augmente ses liquidités et diversifie davantage sa base d'actionnaires. La Société est également heureuse d'annoncer que ses actions sur le marché OTCQB Venture sont maintenant jugées admissibles à la Depository Trust Company (« DTC »). Cette approbation de l'admissibilité rend les actions de la Société accessibles à un plus grand éventail d'investisseurs potentiels et à une sélection de maisons de courtage ayant davantage d'exigences de conformité, ce qui pourrait augmenter les liquidités provenant de transactions en ligne.

« Cette inscription au marché OTCQB valide la stratégie à long terme d'Auxico, qui consiste à étendre l'accessibilité à un plus vaste public, en diversifiant la base d'actionnaires, c'est-à-dire en visant les actionnaires institutionnels et individuels des États-Unis, ce qui augmentera la visibilité et l'accès aux liquidités, affirme Frederick Kozak, président et chef de la direction d'Auxico. La base d'investisseurs potentiels et actuels aux États-Unis constitue un important groupe d'actionnaires, et nous sommes ravis d'accroître notre exposition à l'un des plus grands marchés d'investisseurs au monde. L'approbation de l'admissibilité à la DTC offrira aussi aux actionnaires une vitesse d'exécution supérieure. Ce passage à l'OTCQB fait partie de l'évolution naturelle d'Auxico en tant que société cotée devenant un acteur de plus en plus important sur la scène des terres rares et des minéraux critiques et répondant à la demande croissante du Canada, des États-Unis et d'autres économies mondiales en ressources pour alimenter les secteurs de l'énergie et des technologies avancées et les secteurs verts. À la suite de ses récentes annonces, la Société continuera de se concentrer sur l'avancement et l'élargissement des services actuels de représentation commerciale pour la vente de concentrés de terres rares contenus dans les sables monazités provenant de la République démocratique du Congo, sur l'exécution de sa première vente d'étain en Colombie et sur la planification de la phase 1 du projet Massangana de résidus d'étain au Brésil. »

Auxico se joint à l'ITIE

La Société annonce également son soutien à la norme mondiale pour l'amélioration de la transparence des revenus tirés des ressources naturelles par son adhésion à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ( ITIE ), une coalition mondiale de gouvernements, de sociétés et d'organisations de la société civile travaillant ensemble pour améliorer la transparence et la responsabilisation dans le secteur des ressources naturelles. Auxico a publié sa déclaration d'appui et son engagement à respecter les exigences applicables aux sociétés membres de l'ITIE sur son site Web, au www.auxicoresources.com.

Auxico manifestera son soutien notamment par l'établissement de politiques de divulgation volontaire de l'information conformes aux principes et aux exigences de transparence de l'ITIE, lesquelles refléteront sa volonté d'encadrer par des politiques et des pratiques progressistes le développement de ses activités d'exploitation minière dans divers territoires. L'ITIE définit les priorités pour améliorer la gouvernance des industries extractives dans un paysage énergétique volatil et changeant, et Auxico, sur le point de devenir une source majeure d'approvisionnement en métaux des terres rares et en minéraux critiques, reconnaît qu'elle est uniquement positionnée pour promouvoir la transparence et la responsabilisation dans ce secteur en essor rapide.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne fondée en 2014 et établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo. Elle est inscrite à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») sous le symbole AUAG et se négocie sur les marchés hors cote sous le symbole AUXIF.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé » Frederick Kozak Mark Billings Chef de la direction et président, Président du conseil, Auxico Resources Canada inc. Auxico Resources Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 403 606-3165 Tél. : 1 514 296-1641

