AUXICO ANNONCE LES RÉSULTATS DE SA CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DE 2023 SUR LA PROPRIÉTÉ DE MINASTYC

MONTRÉAL, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (OTCQB: AUXIF) (« la Société » ou « Auxico ») est heureuse d'annoncer les résultats de son programme d'exploration et d'échantillonnage mené en 2023 sur la propriété de Minastyc, un projet de minéraux critiques contrôlé par la Société et situé à Puerto Carreño, dans le département du Vichada, en Colombie. Un total de 72 échantillons (64 échantillons si l'on exclut les échantillons de contrôle) ont été prélevés dans 27 puits sur une distance de 2 km sur la propriété de Minastyc. Les résultats indiquent la présence de métaux des terres rares dans tous les échantillons. La plupart des puits ont identifié d'autres minéraux critiques comme le tantale, le niobium, l'étain et le lithium.

Figure 1 : Total de 361 puits identifiés dans la propriété de Minastyc, classés par profondeur. (Groupe CNW/Auxico Resources Canada Inc.) Figure 2 : Total de 27 puits sélectionnés pour l’étude stratigraphique et la campagne d’échantillonnage de 2023 sur la propriété de Minastyc. (Groupe CNW/Auxico Resources Canada Inc.)

La campagne d'échantillonnage de la Société (« campagne d'échantillonnage de 2023 ») menée sur la propriété de Minastyc a été réalisée par Ricardo Sierra et Julian Salgado, les personnes qualifiées de la Société. Les échantillons ont été prélevés dans la zone de la phase 1, un secteur de la propriété précédemment défini dans le rapport PTO de la Société (programme de travail soumis à l'organisme d'exploitation minière national de la Colombie en février 2022) élaboré par le cabinet Ambiente y Comunidad Consultores S.A.S (AMCO) de Bogota. Le secteur ouest de la propriété de Minastyc a également été échantillonné dans le cadre de la campagne.

Résumé de la campagne d'échantillonnage de 2023 :

Une visite sur les lieux du projet a été effectuée sous la supervision de Wilder Quiceno, ingénieur minier, et de Ricardo Sierra , géologue de la Société, afin d'identifier et de géoréférencer les différents puits où des points ont été sélectionnés de manière à couvrir systématiquement la zone du projet, puis une étude stratigraphique a été réalisée.

, géologue de la Société, afin d'identifier et de géoréférencer les différents puits où des points ont été sélectionnés de manière à couvrir systématiquement la zone du projet, puis une étude stratigraphique a été réalisée. Au total, 361 puits ont été identifiés sur la propriété de Minastyc (voir figure 1) à partir des données compilées; d'après ce qui a été observé, la minéralisation et les minéraux d'intérêt se trouvent dans des fragments de la taille d'un gravier, principalement en surface, à une profondeur de 1 à 2 mètres (la majorité des échantillons prélevés se trouvaient dans cette strate). D'autres horizons stratigraphiques contenant des sables fins et des argiles contiennent également des métaux des terres rares.

à partir des données compilées; d'après ce qui a été observé, la minéralisation et les minéraux d'intérêt se trouvent dans des fragments de la taille d'un gravier, principalement en surface, à une profondeur de 1 à 2 mètres (la majorité des échantillons prélevés se trouvaient dans cette strate). D'autres horizons stratigraphiques contenant des sables fins et des argiles contiennent également des métaux des terres rares. Au total, 72 échantillons ont été prélevés dans 27 puits (voir figure 2) , dans différents horizons géologiques, sur une longueur d'environ 2 km sur la propriété de Minastyc. La taille des échantillons variait entre 2 et 5 kg/tonne.

, dans différents horizons géologiques, sur une longueur d'environ 2 km sur la propriété de Minastyc. La taille des échantillons variait entre 2 et 5 kg/tonne. Les analyses ont été effectuées par la méthode de spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS) par le laboratoire certifié Impact Global Solutions (IGS), situé à Delson , au Québec. L'ICP-MS est une méthode d'analyse chimique hautement sensible qui donne des résultats quantitatifs sur les métaux et leurs isotopes en parties par million. Les conclusions suivantes ont été tirées : Les minéraux des terres rares, notamment le cérium, le dysprosium, le praséodyme, le néodyme, le gadolinium, le lanthane, le samarium et l'erbium, sont présents dans les 64 échantillons; il y a aussi du rubidium dans 64 échantillons, et du terbium dans 49 échantillons. L'étain est présent dans 46 échantillons et le lithium dans 31 échantillons. Ces 64 échantillons n'ont pas encore été concentrés; leur teneur moyenne en silice est supérieure à 37 %. Une méthode simple d'élimination de la silice peut être utilisée pour concentrer les graviers de plus grande taille.

, au Québec. L'ICP-MS est une méthode d'analyse chimique hautement sensible qui donne des résultats quantitatifs sur les métaux et leurs isotopes en parties par million. Les conclusions suivantes ont été tirées : Les données des travaux antérieurs réalisés sur la propriété montrent que les zones TA et 50, très prometteuses et distantes d'environ 1,6 km l'une de l'autre, ont toutes deux révélé des teneurs élevées dans les concentrés. Le rapport NI 43-101 précédemment publié faisait état d'un échantillon en vrac représentatif de 3,2 tonnes prélevé à deux endroits de la zone 50. Une fine concentration de 7,7 kg a renvoyé des oxydes de terres rares (OTR) dans des teneurs de 68,32 % et 65,67 %, respectivement, et un rapport de concentration d'environ 425:1.

Le rapport relatif à la campagne d'échantillonnage de 2023 sera ultérieurement déposé sur SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca/landingpage/fr/) et sera mis en ligne sur le site Web d'Auxico après réception des résultats finaux.

Mark Billings, président de Ressources Auxico Canada, a déclaré : « La campagne de 72 échantillons donne un aperçu intéressant du vaste potentiel de la propriété de Minastyc. La présence de nouveaux minéraux critiques, comme le lithium, absents des résultats antérieurs, renforce la nature hautement prometteuse du projet. Les nouveaux rapports NI 43-101 actualisés fournissent les informations nécessaires sur la faisabilité potentielle des projets et regroupent les données recueillies dans le cadre de divers programmes de travail afin de dresser un tableau du potentiel de Minastyc, validant ainsi les possibilités économiques et les concepts d'exploitation ».

Personne qualifiée

M. Ricardo Sierra, titulaire d'un baccalauréat ès sciences, membre de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM 3078246) et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, a révisé et approuvé les données techniques contenues dans le présent communiqué et liées au projet à Minastyc, dans le Vichada (Colombie). M. Sierra est consultant technique indépendant pour Ressources Auxico Canada inc.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne fondée en 2014 et établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse de valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG, et sur le marché OTCQB sous le symbole AUXIF. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

