MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer le début de ses activités de commerce d'étain avec son partenaire de coentreprise, Gracor S.A.S., de même que différentes avancées dans ses projets en Colombie, au Brésil et en République démocratique du Congo (« RDC »), dont voici le résumé.

Les activités de commerce d'étain en Colombie devraient débuter à la première semaine de mars par l'exportation d'environ 15 tonnes de minerai à teneur en étain de plus de 65 %, si les documents d'exportation sont complets. Une deuxième exportation est prévue à la mi-avril, l'objectif étant d'augmenter la fréquence et l'ampleur des exportations tout au long de l'année.

La conception et la planification de l'usine pilote de Massangana pour le traitement d'environ 100 tonnes de résidus bruts par jour vont bon train. Grâce au flux de trésorerie supplémentaire provenant de la vente d'étain brésilien, l'usine devrait être opérationnelle au T3 2023.

Au total, 949 tonnes de monazite ont été expédiées de la RDC depuis le début des exportations en avril 2022.

Exportation d'étain, Colombie

La première vente de 15 tonnes d'étain sera effectuée en collaboration avec le partenaire local, Gracor S.A.S., conformément à l'accord de coentreprise, lequel attribue à Auxico 70 % des profits. La Société vise des exportations mensuelles régulières de minerai à forte teneur en étain, dont la vente s'inscrira dans son accord d'enlèvement avec Cuex Metal AG. Auxico continuera de tisser et d'entretenir des liens dans la région pour aider les peuples autochtones à élargir leurs activités d'approvisionnement; elle a conclu des accords pour obtenir de mineurs artisans autochtones du Vichada environ 17 tonnes de minerai d'étain en avril de cette année.

Propriété de Minastyc, Colombie

La Société attend encore de recevoir un permis environnemental de Corporinoquia, l'agence environnementale colombienne de qui relève la propriété de Minastyc. Cette concession d'exploitation renferme un vaste gisement alluvionnaire dont la surface comporte du minerai à forte teneur en étain, du minerai contenant au total plus de 56 % d'oxydes de terres rares et d'autres minéraux critiques comme le tantale et le niobium. En parallèle, les géologues d'Auxico présents dans le pays poursuivent les programmes d'échantillonnage prévus sur la propriété et sur les zones adjacentes. Les échantillons prélevés à un maximum de 50 kilomètres de la propriété présentent des résultats initiaux prometteurs indiquant que la région est riche en étain et autres minéraux critiques.

À l'approbation du permis environnemental, la Société pourra entreprendre des activités d'extraction à petite échelle. Elle s'attend à produire environ 300 tonnes de matériau alluvionnaire par mois.

Résidus d'étain - Massangana, Brésil

Un programme d'échantillonnage préliminaire effectué en 2022 a montré plusieurs zones aux linéaments de résidus intéressants, dont un de 3 kilomètres de long au sud de la zone de résidus; ces derniers ont été observés sur une profondeur maximale d'environ 15 mètres, alors qu'ils font habituellement de 2 à 10 mètres.

La Société s'apprête à lancer un programme d'échantillonnage géologique afin de produire un premier rapport sur les ressources conforme au Règlement 43-101. Le programme, effectué par une équipe de géologues brésiliens et canadiens, devrait commencer à la fin février. Le rapport pourrait être achevé dès le T3 2023.

La Société prévoit construire dans le sud de la zone une usine pilote pour le traitement de 100 tonnes de résidus par jour. Un processus de traitement préliminaire est en place pour mettre à l'essai le procédé de séparation prévu dans l'usine d'une capacité de 2 500 tonnes par jour qui devrait être opérationnelle en 2024. La phase 1 de l'usine pilote devrait être opérationnelle au T3 2023.

Selon la connaissance actuelle de la teneur en minéraux des résidus, la phase 1 de l'usine pilote devrait produire environ 25 tonnes d'étain par mois à exporter. La teneur cible pour l'exportation est de 70 % d'étain; d'autres minéraux lourds non séparés comme de l'ilménite, de la colombite, de la monazite et du zircon seront stockés pour traitement futur. Une deuxième phase de traitement pourrait être ajoutée à l'usine pilote pour le traitement de la colombite en vue de la vente une fois les activités initiales optimisées.

Exportation de concentrés de terres rares, République démocratique du Congo

Depuis le début des activités d'exportation en avril 2022, la Société a vendu un total de 949 tonnes de monazite, conformément à l'accord de représentation commerciale conclu avec Central America Nickel Inc., en exportant des matériaux contenant au total un maximum d'environ 15 % de néodyme et de praséodyme et d'environ 60 % d'oxydes de terres rares. Les concentrés de terres rares contenus dans les sables monazités non radioactifs sont achetés de différentes coopératives de la province de Nord-Kivu, en RDC.

Dans les mots de Frederick Kozak, président et chef de la direction d'Auxico : « Le lancement des activités de commerce d'étain est un grand pas en avant pour la Société, car elles représentent une autre source de revenus venant s'ajouter aux ventes actuelles de monazite en provenance de la RDC. Voilà une première étape de diversification du portefeuille de minéraux critiques offerts par Auxico, qui réduit grandement les risques attribuables au territoire. Nous nous attendons aussi à ce que notre projet à Massangana, au Brésil, produise des résultats prometteurs qui permettront à la Société de passer à la prochaine phase du projet et de se lancer dans la production grâce à son usine de traitement pilote, qui commencera ses activités au T3 2023. »

Avis - Les résultats s'appuient sur des échantillons de concentrés prélevés par une méthode de sélection ciblée; la méthode d'échantillonnage n'est donc pas conforme au Règlement 43-101.

Personne qualifiée

M. Ricardo Sierra, titulaire d'un baccalauréat ès sciences, membre de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM 3078246) et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, a révisé et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué et liées au projet à Minastyc, dans le Vichada (Colombie). M. Sierra sert de consultant technique indépendant pour Ressources Auxico Canada inc.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse de valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

