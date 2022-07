Pour offrir aux consommateurs un meilleur aperçu de la marque, l'appli ORA de GWM a invité les utilisateurs locaux à participer à la réunion d'équipe d'ORA. Les utilisateurs ont pu notamment partager leur expérience d'essai dans l'appli ORA.

Également, la ORA FUNKY CAT, le modèle phare de la marque, a été présentée au public. Son esthétique extérieure et intérieure témoigne directement du style tendance et de la conception intelligente qui distinguent la marque.

Les lignes de la ORA FUNKY CAT sont à la fois classiques et exquises. La voiture adopte plusieurs éléments uniques de design, dont des courbes de caisse fluides, des phares ovales en forme d'yeux de chat et une livrée bicolore. Ces détails procurent au modèle son allure non seulement féline, mais adorable.

À l'intérieur, la ORA FUNKY CAT exhibe de nombreux détails de conception empreints d'une touche résolument technologique. Le tableau de bord et la console centrale interagissent et peuvent être contrôlés par l'utilisateur de manière vocale, tactile ou via le volant multifonctionnel. Ces fonctions peuvent aider les conducteurs à obtenir des renseignements en temps réel sur le véhicule, au profit d'une expérience de conduite plus intelligente et plus sécuritaire.

Grâce à leur concept unique et leur design exceptionnel, les produits ORA de GWM ont reçu nombre de commentaires positifs de la part des médias.

« Ce nouveau véhicule électrique chinois changera la donne », a déclaré le site britannique de nouvelles automobiles PARKERS.

« La ORA FUNKY CAT offre un espace relativement grand et dispose de technologies de sécurité et d'infodivertissement de pointe, ce qui en fait un véhicule électrique bien équipé », a commenté AUTO MOTOR UND SPORT, un magazine automobile allemand de premier plan.

Pour répondre aux besoins diversifiés des acheteurs de véhicules électriques, GWM ORA a continué d'élargir son offre sur le marché mondial.

En septembre dernier, la marque a pris les devants en lançant ses produits en Allemagne et en publiant ses stratégies pour le marché européen lors du salon IAA Mobility 2021. GWM ORA prévoit de fournir une variété de nouveaux véhicules mus par des énergies intelligentes aux utilisateurs européens afin d'accroître leur impact sur ce marché continental.

Et cette année, GWM ORA lancera non seulement la ORA FUNKY CAT au Royaume-Uni, mais enrichira également ses catégories de produits pour le marché européen, afin d'offrir une expérience de mobilité diversifiée à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851247/Leading_Electric_Vehicle_Market__GWM_ORA_Officially_Unveiled_at_the_EVS35_in_Norway.jpg

SOURCE GWM

