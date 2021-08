Autoroutes 25 et 640, à Terrebonne et à Mascouche - Début des travaux d'asphaltage dans le secteur de l'échangeur 25/640 le 15 août 2021

LAVAL, QC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en œuvre, à compter du 15 août, des travaux d'asphaltage dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 25 et 640, à Terrebonne et à Mascouche. Réalisés de soir et de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, ceux-ci s'échelonneront jusqu'à la mi-novembre et permettront à terme d'améliorer le confort de roulement de la chaussée et la sécurité.

Gestion de la circulation

Selon le phasage des travaux, les entraves suivantes seront nécessaires le soir et la nuit :

Fermetures complètes et partielles de l'autoroute 25

Fermetures complètes des voies de desserte de l'autoroute 25

Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur 25/640

Fermeture complète de la bretelle menant de la route 337 en direction nord vers l'autoroute 25

Fermeture complète de la bretelle menant de la route 125 en direction sud vers l'autoroute 25 en direction sud

Lors des fermetures complètes, les usagers de la route seront invités à suivre les détours balisés mis en place sur le réseau routier. Enfin, à noter que la limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Lanaudière.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

