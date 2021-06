Autoroute Ville-Marie (R-136) à Montréal dans l'arrondissement de Ville-Marie - Début d'un nouveau chantier sur l'autoroute Ville-Marie (R-136)

MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il amorcera à compter du 14 juin prochain un chantier sur les structures de la portion surélevée de l'autoroute Ville-Marie (R-136) entre le tunnel Ville-Marie et l'avenue Greene.

Échelonnés jusqu'au printemps 2022, ces travaux de maintien permettront la réparation et le renforcement des poutres-caissons ainsi que la construction de nouvelles piles à l'avant de certaines piles existantes.

Les interventions prévues requièrent essentiellement des fermetures partielles ou complètes de nuit et de fin de semaine sur l'autoroute Ville-Marie (R-136) et ses bretelles. D'autres communiqués seront publiés ultérieurement pour préciser l'horaire des fermetures majeures. De plus, plusieurs entraves de courte durée seront mises en place sur le réseau municipal. Les entraves qui seront quotidiennement mises à jour sur le Québec 511.

À noter que certaines interventions pourraient entraîner une augmentation des niveaux sonores. Des mesures d'atténuation sont prévues afin de réduire l'impact sonore des travaux pour les résidents demeurant à proximité.

Rappelons que l'autoroute Ville-Marie (R-136) est empruntée quotidiennement par 105 000 usagers de la route.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

