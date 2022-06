Autoroute Laurentienne (A-73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune - Reprise des travaux d'élargissement

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que la deuxième phase des travaux d'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A-73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune, débutera le 14 juin et se déroulera sur une période de six semaines.

Ces travaux permettront d'améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur et contribueront, par le fait même, à l'amélioration de la sécurité routière.

La période de consolidation des sols étant complétée, les interventions pourront se poursuivre. Elles consisteront principalement à retirer la surcharge excédentaire ayant servi à la consolidation des sols, à asphalter la troisième voie ainsi que les deux voies existantes, à installer des glissières de sécurité et à installer la supersignalisation aérienne.

Gestion de la circulation - Environ 6 semaines, à partir du 14 juin

AUTOROUTE LAURENTIENNE (A-73) NORD, ENTRE LE BOULEVARD JEAN-TALON OUEST ET LA RUE DE LA FAUNE,

Maintien de deux voies de circulation de 3,5 mètres de largeur, en tout temps, de jour;

Déviation de la circulation sur la chaussée en direction sud (une voie par direction) pour une durée maximale de trois semaines, de soir et de nuit;

Fermetures occasionnelles des bretelles de sortie menant à la rue de la Faune et au boulevard Jean-Talon, de soir et de nuit; détour via le réseau municipal.

Pour plus d'information sur ce chantier, visitez le site Internet du Ministère sous les onglets Projets infrastructures / Projets Routiers / Capitale-Nationale / Autoroute 73 - Élargissement de l'autoroute Laurentienne, en direction nord.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de la Capitale-Nationale.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724