Autoroute Henri-IV (A-73), à Québec - Reprise des travaux de réfection de l'autoroute Henri-IV et de trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires de la reprise des travaux de réfection de l'autoroute Henri-IV (A-73) et de trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte, à Québec, à compter du 21 mars prochain, et ce, jusqu'au mois de novembre.

Ces structures sont situées aux endroits suivants :