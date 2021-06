Autoroute 85 : un premier tronçon mis en service entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est heureux d'annoncer les premières mises en service partielles de l'autoroute 85 dans le secteur de Saint-Antonin.

Dès cet après-midi, les usagers de la route circuleront sur plus de 11 km de la première chaussée de l'autoroute, en plus d'avoir accès au nouvel échangeur no 85 (Saint-Antonin, chemin de Rivière-Verte), à la hauteur de la route de la Station, lequel permet d'emprunter l'autoroute par la route de la Station et le 6e Rang.

Durant les prochains mois, d'autres mises en service partielles sont prévues à Saint-Antonin, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Citations

« L'autoroute Claude-Béchard n'est pas qu'une simple route pour la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, elle fait partie de notre quotidien, que ce soit pour aller au travail ou pour pratiquer nos loisirs. De nombreux travailleurs et travailleuses de la région collaborent chaque jour à son réaménagement. Je saisis donc cette occasion pour les remercier du travail accompli. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Un projet comme celui de l'autoroute 85 est non seulement important pour assurer davantage la sécurité des usagers de la route, mais il est également incontournable pour la vitalité de l'économie du Québec. C'est donc avec enthousiasme que je partage, avec la population, cette nouvelle des premières mises en service partielles, lesquelles ont été réalisées dans le respect de l'échéancier. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le projet consiste à réaménager la route 185 en autoroute à deux voies par direction sur une longueur de 94 km entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick.

La phase III, la dernière du grand projet, vise le tracé entre Saint-Antonin et Saint-Louis -du-Ha! Ha!, soit 40 km de route.

et -du-Ha! Ha!, soit 40 km de route. L'autoroute étant construite majoritairement dans l'axe de la route 185, le projet a été divisé en sept tronçons pour assurer en tout temps la continuité de la circulation.

Dans le cadre du projet, le Ministère procédera aujourd'hui à la mise en service :

d'une chaussée d'autoroute avec circulation à contresens, sur une longueur de plus de 11 km à Saint-Antonin (tronçons 1 et 2);

(tronçons 1 et 2);

de l'échangeur n o 85 ( Saint-Antonin , chemin de Rivière-Verte) à la hauteur de la route de la Station;

85 ( , chemin de Rivière-Verte) à la hauteur de la route de la Station;

d'une portion de la route des Roches, au sud de la route de la Station.

L'actuelle route 185 change de nom dans ce secteur et devient la route des Roches, laquelle accueillera la circulation locale. La route des Roches sera temporairement sans issue en direction sud jusqu'à la fin septembre à la hauteur du km 77,3, soit à 9,4 km au sud de l'échangeur de la route de la Station.

La phase III représente un investissement de près de 942,9 M$, soit 553,2 M$ du gouvernement du Québec et une contribution maximale de 389,7 M$ du gouvernement du Canada par l'entremise du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales territoriales - Projets nationaux et régionaux.

