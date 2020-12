Autoroute 85 entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! - Phase III - Un bilan très positif des travaux réalisés en 2020

QUÉBEC, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La saison des travaux 2020 du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute (autoroute 85) tire à sa fin. La progression des chantiers dans les différents secteurs est impressionnante. Tout au long de l'année, les usagers de la route auront pu constater l'aménagement de nombreux chemins de déviation et de nouvelles configurations. Malgré l'arrêt obligatoire lié à la COVID-19 au cours du printemps dernier, l'échéancier annoncé pour la réalisation du projet est respecté. Les mises en service graduelles sont toujours planifiées à partir de 2021.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, sont fiers du travail colossal réalisé.

De nombreux travaux ont été effectués sur les quatre tronçons en cours. La construction de ponts d'étagement pour les futurs échangeurs de la route de la Station, à Saint-Antonin, et de la route 291, à Saint-Honoré-de-Témiscouata, a débuté. Les travaux réalisés au-dessus de la rivière Verte, soit la construction de trois ponts, se sont, quant à eux, poursuivis. En plus de ces structures, différents segments de la chaussée ont été asphaltés. En 2021, les opérations seront amorcées sur un peu plus de 10 km supplémentaires à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Citations

« Le réaménagement de la route 185 en autoroute sur 40 km est un projet d'envergure pour le Québec. Dès l'année prochaine, les usagers commenceront à circuler sur les premiers tronçons de la nouvelle autoroute 85. Il s'agit d'une excellente nouvelle qui témoigne de l'avancement du projet. Ce lien routier avec le Nouveau-Brunswick nous permettra, à terme, de développer davantage nos relations économiques avec les provinces des Maritimes. Ce sont tous les Québécois et Québécoises qui en bénéficieront. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est avec enthousiasme que je vois l'évolution des travaux lors de mes déplacements dans mon comté. Un chantier de l'ampleur de celui de l'autoroute 85 est important pour l'économie de notre région. En plus d'avoir des répercussions positives pendant les travaux, grâce à la présence de nombreux travailleurs et travailleuses qui utilisent les services de nos entreprises, le projet permettra aux municipalités et aux commerces du secteur d'avoir une visibilité à partir de l'autoroute. De plus, il ne faut pas oublier que la construction de l'autoroute 85 aura un effet significatif sur la sécurité des usagers. »

Denis Tardif, député de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants

Le projet consiste à réaménager la route 185 en autoroute à deux voies par direction sur une longueur de 94 km entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick.

La phase III vise le tracé entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha !, soit 40 km de route.

et !, soit 40 km de route. La phase III comprend la construction de 11 ponts d'étagement, de 19 ponts au-dessus d'un cours d'eau et de 22 passages fauniques ainsi que l'installation de 40 km de clôtures pour la grande faune et la relocalisation d'équipements de services publics sur plusieurs kilomètres.

Les activités de préparation des plans et devis, d'acquisition et de déplacement des équipements de services publics se sont poursuivies en vue de la réalisation des trois derniers tronçons du projet.

Certains travaux ponctuels pourraient être réalisés durant les mois de janvier et de février 2021, avec une reprise des travaux à partir de mars 2021, selon les conditions climatiques.

La phase III représente un investissement de près de 942,9 millions de dollars, soit 553,2 millions de dollars du gouvernement du Québec et une contribution maximale de 389,7 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales territoriales - Projets nationaux et régionaux.

Liens connexes

