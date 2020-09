Autoroute 73 secteur du pont Pierre-Laporte - Entraves majeures à venir au cours de la fin de semaine prochaine

LÉVIS, QC, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de planage de certaines portions de la chaussée de l'autoroute 73, dans le secteur du pont Pierre-Laporte, entraîneront des entraves majeures de soir et de nuit les 11, 12 et 13 septembre prochains. Ces interventions sont nécessaires afin d'améliorer la surface de roulement de l'autoroute 73 et, par conséquent, la sécurité des usagers qui empruntent le pont Pierre-Laporte.

Entraves et gestion de la circulation

DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE, 21 H, AU SAMEDI, 12 SEPTEMBRE, 9 H :

Fermeture complète de la direction sud : La circulation sera redirigée sur la chaussée opposée. Pour des raisons de sécurité, une seule voie sera disponible par direction sur le pont.

: La circulation sera redirigée sur la chaussée opposée. Pour des raisons de sécurité, une seule voie sera disponible par direction sur le pont. Fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute 73 Sud en provenance du boulevard Champlain / avenue des Hôtels.

/ avenue des Hôtels. Le détour se fera par l'avenue des Hôtels, la route 175, le boulevard Hochelaga, l'avenue Maricourt , l'autoroute 540 (autoroute Duplessis) et l'autoroute 73 Sud.

DU SAMEDI, 12 SEPTEMBRE, 20 H, AU DIMANCHE, 13 SEPTEMBRE 9 H :

Fermeture complète de la direction nord : La circulation sera redirigée sur la chaussée opposée. Pour des raisons de sécurité, une seule voie sera disponible par direction sur le pont.

: La circulation sera redirigée sur la chaussée opposée. Pour des raisons de sécurité, une seule voie sera disponible par direction sur le pont. Les véhicules en provenance de l'autoroute 73 en direction nord seront déviés vers l'autoroute 20 Ouest.

Fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute 73 Nord en provenance de l'autoroute 20 Ouest.

Le détour se fera par l'échangeur 311 (route des Rivières) pour revenir sur l'autoroute 20 Est et être dirigé vers le chemin de déviation pour l'autoroute 73 Nord.

Fermeture de la bretelle de sortie de l'autoroute 73 Nord vers le boulevard Champlain / avenue des Hôtels.

/ avenue des Hôtels. Le détour se fera par la sortie chemin Saint-Louis .

Ces interventions pourraient affecter la circulation de manière importante, il est donc recommandé d'éviter le secteur et de consulter Québec 511 dans la planification de vos déplacements.

Ces travaux peuvent être reportés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier et sur l'ensemble des chantiers de la province. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

