Autoroute 73 au-dessus de la rue de la Faune à Québec - Déviation des voies de circulation et fermeture de fin de semaine de la rue de la Faune à venir

QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - La reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 73, en direction sud, au-dessus de la rue de la Faune, amorcera sa principale phase d'activités à compter du 14 juin. Cette étape marquera le début de la déviation des voies sur la chaussée de l'autoroute 73 en direction nord. Malgré cette déviation, deux voies seront maintenues dans chaque direction. La rue de la Faune sera également fermée au cours de la fin de semaine du 14 juin, afin de procéder au démantèlement du pont d'étagement actuel de l'autoroute 73 en direction sud.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 73

Dès le 14 juin et jusqu'en décembre , déviation des voies de circulation et maintien de deux voies dans chaque direction , entre les secteurs du boulevard Jean-Talon et de la rue George-Muir . L'entrée en provenance de la rue George-Muir et la sortie n o 154 - Rue de la Faune / Wendake de l'autoroute 73 en direction sud seront fermées en raison de cette déviation des voies.

, déviation des voies de circulation et , entre les secteurs du boulevard Jean-Talon et de la rue George-Muir

Rue de la Faune

Fermeture complète, de part et d'autre de l'autoroute, de vendredi 14 juin, 21 h, à lundi 17 juin, 6 h. Le détour s'effectuera par le boulevard Henri-Bourassa ou par l'avenue Lapierre, via les rues George-Muir et Vézina ou de la Faune.



Entraves à prévoir cette semaine, la nuit :

Fermetures complètes de l'autoroute 73 en direction nord. La circulation s'effectuera à contresens sur la chaussée opposée (maintien d'une voie par direction), de 20 h à 6 h. Par défaut, les sorties n o 154 - Rue de la Faune / Wendake et n o 155 - Rue George-Muir seront fermées, ainsi que les entrées de l'autoroute 73 en direction nord en provenance des rues de la Faune et George-Muir, selon le même horaire.

Fermeture complète de l'autoroute 73 en direction sud, entre la rue George-Muir et le boulevard Jean-Talon, de jeudi 13 juin, 21 h, à vendredi 14 juin, 5 h 30. Par défaut, les entrées en provenance des rues George-Muir et de la Faune seront également fermées, selon le même horaire. Le détour s'effectuera par le réseau routier municipal.



À noter :

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

Le début de ces entraves pourrait être repoussé de quelques jours, en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

À titre de rappel, les usagers de la route devront prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination. Le Ministère invite les usagers à planifier leurs déplacements en consultant le Québec 511 avant de prendre la route. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour en savoir plus, une page Web est accessible à l'adresse suivante : Québec.ca/ruedelafaune

