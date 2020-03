Autoroute 720 à Montréal - Fermeture du tunnel Ville-Marie en direction ouest au cours de la fin de semaine du 6 mars

MONTRÉAL, le 3 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il procédera à la fermeture du tunnel Ville-Marie en direction ouest au cours de la fin de semaine du 6 mars. Cette entrave est requise afin d'effectuer des travaux de réparation de la surface de roulement.

Gestion de la circulation - Tunnel Ville-Marie - Fin de semaine du 6 mars

Fermeture complète de l'autoroute 720 en direction ouest entre la sortie no 5 -

A-10, R-112, boul. Robert-Bourassa, pont Samuel-De Champlain , pont Victoria et l'entrée venant de la rue Lucien-L'Allier, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L'entrée du tunnel venant de l'avenue Viger Est et de la rue Saint-Antoine Est sera fermée dès 23 h.

Rappelons que les tunnels Ville-Marie et Viger feront l'objet d'une réfection majeure au cours des prochaines années. Le Ministère a d'ailleurs donné le coup d'envoi en lançant un premier appel d'offres lié à ces travaux. À noter que les interventions prévues au cours de la fin de semaine du 6 mars ne font pas partie du projet majeur et relèvent de l'entretien courant de l'infrastructure. Pour plus d'information sur la réfection majeure, consultez la page Web sur le site du Ministère.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

