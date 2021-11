Autoroute 640, à Terrebonne - Travaux de construction et de nettoyage de ponceaux à compter du 8 novembre

LAVAL, QC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de construction et de nettoyage de ponceaux entraîneront des fermetures de bretelles d'accès de l'autoroute 640 et des fermetures partielles du chemin des Quarante-Arpents, à la hauteur de la sortie no 50 - Terrebonne - Montée des Pionniers, à Terrebonne. Ces interventions se dérouleront du 8 novembre jusqu'en début décembre.

Gestion de la circulation

Autoroute 640

Fermeture de l'accotement de droite de l'autoroute 640 en directions est et ouest, à la hauteur de la montée des Pionniers, à Terrebonne ;

; Fermeture complète de nuit de la bretelle menant du chemin des Quarante-Arpents à l'autoroute 640, en direction ouest, à Terrebonne ;

; Fermeture complète de nuit de la bretelle menant du boulevard Marcel-Therrien à l'autoroute 640, en direction est, à Terrebonne .

Lors des fermetures de bretelles d'accès, les usagers de la route seront invités à suivre le chemin de détour balisé mis en place sur le réseau.

Chemin des Quarante-Arpents

Fermeture de l'accotement de droite en direction est;

Fermeture d'une direction, entre la montée des Pionniers et l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), en semaine de 9 h à 16 h et les fins de semaines de 9 h à 18 h. Durant cette période, la circulation se fera en alternance.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ceux-ci pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Le Ministère remercie les usagers de la route de leur patience et de leur collaboration. Pour leur sécurité et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

