Autoroute 640, à Terrebonne et à Mascouche - Travaux d'asphaltage en direction ouest à compter du 20 septembre

LAVAL, QC, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en œuvre, à compter du 20 septembre, de travaux d'asphaltage sur l'autoroute 640, en direction ouest, entre le chemin des Anglais à Mascouche et l'avenue Claude-Léveillée à Terrebonne. Réalisés de nuit, afin de limiter les répercussions sur la circulation, ceux-ci s'échelonneront sur environ deux mois et permettront à terme d'améliorer le confort de roulement de la chaussée et la sécurité, en plus de remplacer un ponceau.

Entraves à prévoir :

Des fermetures partielles de l'autoroute 640 dans les deux directions, entre l'autoroute 25 et la route 335 (boulevard Louis-Joseph-Papineau);

Une fermeture complète de l'autoroute 640, en direction ouest, entre l'autoroute 25 et la route 335 (boulevard Louis-Joseph-Papineau). Selon le phasage des travaux, les usagers sont invités à emprunter le chemin de détour ou le chemin de déviation.

Au début des travaux, un chemin de détour sera mis en place par l'autoroute 25, en direction sud, et la route 337 (chemin Gascon) jusqu'à la bretelle d'entrée pour l'autoroute 640, en direction ouest;



Par la suite, la circulation sera déviée sur la chaussée opposée, où elle s'effectuera à contresens. La limite de vitesse sera réduite à 70 km/h, dans les deux directions, dans la zone de travaux lors du maintien de la circulation à contresens.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début de ces travaux pourrait être reporté. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Lanaudière.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

