Autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), à Laval - Fermeture complète des voies de desserte en direction ouest du 29 juillet au 1er août

Du 29 juillet à 22 h, au 1er août, à 4 h:

Fermeture complète de la sortie n o 22 A-15/Montréal/St-Jérôme/Boul. Chomedey de l'autoroute 440, en direction ouest;

22 de l'autoroute 440, en direction ouest; Fermeture complète des voies de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest, entre la rue Bergman et l'autoroute 15 (des Laurentides) ainsi qu'entre les bretelles d'entrée et de sortie du boulevard Industriel;

Fermeture complète de la bretelle d'entrée menant du boulevard Industriel, en direction nord, vers les voies de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest.

La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les détours. Lors des fermetures complètes, les usagers de la route sont invités à suivre les chemins de détours balisés sur le réseau. À noter que la circulation locale et l'accès aux commerces situés entre le boulevard Industriel et la rue Bergman, à partir des voies de desserte, sera maintenu.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Laval.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Page Web du projet: Échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval - Sécurisation et amélioration de la mobilité

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724