Autoroute 40 (Métropolitaine) - Reprise des travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route que les travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée sur l'autoroute 40 (Métropolitaine) reprendront à compter du 11 mai, après leur interruption pour la période hivernale.

Les travaux réalisés l'automne dernier ont permis de couvrir une zone d'une longueur de 1,4 kilomètre en direction ouest, entre le boulevard Lacordaire et le boulevard Saint-Michel. Pour la présente saison, qui s'échelonnera jusqu'à l'automne, le Ministère interviendra entre le boulevard Saint-Michel et le secteur de l'autoroute 15 (Décarie), une fois de plus en direction ouest.

De nombreuses fermetures complètes de nuit d'un segment d'autoroute à la fois seront requises. Un détour balisé invitera les usagers de la route à emprunter les voies de desserte.

Bien que les travaux soient réalisés la nuit, le secteur ciblé par une fermeture complète sera à éviter. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande les itinéraires facultatifs suivants : les autoroutes 20 ou 30 ou l'autoroute 440.

À noter :

Le contexte actuel de la Covid-19 a provoqué une chute importante des débits de circulation. Le Ministère pourrait donc procéder à des fermetures complètes de tronçons de l'autoroute 40 à compter de 21 h, plutôt qu'à 22 h. Un suivi sera effectué, et des ajustements seront réalisés si le débit retrouve son importance habituelle.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, des entraves pourraient être reportées ou annulées.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine

