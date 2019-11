Autoroute 40 (Métropolitaine) - Interruption des travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée pour la période hivernale

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route que les travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée sur l'autoroute 40 (Métropolitaine) sont interrompus pour la présente saison en raison de la période hivernale à venir. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'en 2021, reprendra le printemps prochain.

Amorcé le 15 septembre 2019, le chantier, qui s'est concentré d'abord sur la direction ouest de l'autoroute, a couvert le tronçon entre les boulevards Lacordaire et Saint-Michel.

Rappelons qu'en plus de la réparation et de l'asphaltage de la chaussée de l'autoroute ainsi que des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute, les interventions suivantes seront également réalisées en 2020 et en 2021 :

la réfection ponctuelle du tablier des segments surélevés;

la réparation de glissières de sécurité;

la correction de la signalisation;

l'installation de systèmes de transport intelligents (p. ex., boucles de détection).

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Lien connexe :

https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

