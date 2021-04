Autoroute 40 (Métropolitaine) - Fermeture complète en direction ouest et reprise des travaux d'entretien, de réparation de la chaussée et d'asphaltage

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route que les travaux d'entretien, de réparation de la chaussée et d'asphaltage de l'autoroute 40 (Métropolitaine) reprendront à compter du 3 mai, après leur interruption pour la période hivernale. Les travaux dans le cadre du Programme de réfection d'éléments structuraux sous la section surélevée de l'autoroute Métropolitaine ont également repris. Ce chantier n'a toutefois pas de répercussions significatives sur la fluidité de la circulation.

Dans le cadre du contrat d'entretien de l'autoroute Métropolitaine, le Ministère procédera à la fermeture complète de l'autoroute en direction ouest entre la sortie no 70 - A-15 NORD / Laval / Ch. Rockland / Boul. Marcel-Laurin et l'entrée en provenance de l'autoroute 15 (Décarie) en direction nord, de samedi 1er mai, 20 h, à dimanche 2 mai, 10 h. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, l'entrave pourrait être reportée ou annulée.

Les travaux de réparation de la chaussée et d'asphaltage de l'autoroute 40, réalisés en direction ouest au cours des deux dernières années, se poursuivront cette année. Le Ministère entamera en parallèle les interventions à réaliser en direction est. En guise de rappel, le chantier consiste notamment à réparer la surface en béton sous l'enrobé, puis à l'asphaltage de la chaussée.

Une fois de plus, de nombreuses fermetures complètes de soir et de nuit d'un segment d'autoroute à la fois seront requises. Un détour balisé invitera les usagers de la route à emprunter les voies de desserte. Ces travaux risquent de provoquer du bruit, mais les interventions les plus bruyantes sont effectuées avant 0 h 30. Le Ministère privilégiera par ailleurs la réalisation de certains travaux de jour ou en blitz de fins de semaine, afin d'éviter les nuisances nocturnes aux résidents du secteur.

Le secteur ciblé par une fermeture complète sera à éviter. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande les itinéraires facultatifs suivants : les autoroutes 20 ou 30 ou l'autoroute 440.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Lien connexe :

https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/