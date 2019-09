Autoroute 40 (Métropolitaine) à Montréal et à Mont-Royal - Lancement de travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports amorcera le 15 septembre des travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée sur l'autoroute 40 (Métropolitaine) entre l'échangeur Côte-de-Liesse (autoroute 520) et le boulevard Lacordaire ainsi que dans les bretelles d'entrées et de sorties de l'autoroute sous sa responsabilité. Réparti sur trois saisons, le chantier se poursuivra jusqu'au mois de décembre 2021.

Entraves et gestion de la circulation

Fermetures complètes de nuit d'un segment d'autoroute à la fois, dans l'une ou l'autre des directions, selon l'horaire suivant (en fonction du tronçon) :

Du dimanche au jeudi, à compter de 23 h jusqu'à 5 h le lendemain



Du vendredi au samedi, de 23 h 59 jusqu'à 7 h le lendemain



Du samedi au dimanche, de 23 h 59 jusqu'à 8 h le lendemain

Fermetures partielles ou complètes de nuit des voies de desserte de l'autoroute 40 dans l'une ou l'autre des directions selon l'horaire suivant :

Du dimanche au jeudi, à compter de 22 h jusqu'à 5 h le lendemain



Du vendredi au samedi, de 23 h 59 à 8 h le lendemain



Du samedi au dimanche, de 23 h 59 à 8 h le lendemain

À noter :

Le chantier pourrait être en opération 7 nuits sur 7.

Un détour balisé invitera les usagers de la route à emprunter les voies de desserte.

Les voies rapides et les voies de desserte ne seront jamais complètement fermées simultanément.

Les travaux seront suspendus du mois de novembre au mois de mai de chaque saison.

Bien que les travaux soient réalisés la nuit, le secteur ciblé par une fermeture complète sera à éviter. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande les itinéraires facultatifs suivants : les autoroutes 20 ou 30 ou l'autoroute 440.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

