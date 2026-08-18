Autoroute 40 (Félix-Leclerc) à Saint-Cuthbert - Mobilisation en vue des travaux de mise en place de nouveaux ponceaux

SAINT-JÉRÔME, QC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la mobilisation en vue des travaux visant à remplacer le ponceau situé sous l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), dans le secteur de Saint-Cuthbert, a débuté aujourd'hui.

Pendant les travaux, la circulation sera maintenue à contresens, sur la chaussée opposée, à raison d'une seule voie par direction et la limite de vitesse sera fixée à 70 km/h. Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour s'avancer sur un échéancier.

Le Ministère est conscient des désagréments occasionnés par cette situation et déploie tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40 dans les meilleurs délais.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724