Autoroute 40 (Félix-Leclerc), à L'Assomption et Lavaltrie - Fermetures d'une voie et de bretelles d'entrées dès le 12 novembre

LAVAL, QC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de fermetures, dès le 12 novembre, d'une voie de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction ouest, de bretelles d'entrée et de l'accotement de droite, à L'Assomption et Lavaltrie. Ces entraves sont requises dans le cadre de travaux d'installation d'un système d'alerte météorologique aux usagers de la route, qui se dérouleront du 12 novembre jusqu'à la mi-décembre et qui reprendront au printemps 2022.

Gestion de la circulation