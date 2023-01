Autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville - Mesures d'atténuation de la circulation aux approches du pont de l'Île-aux-Tourtes : aménagement de voies réservées sur l'autoroute 40 prévu cette fin de semaine

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires que l'aménagement de voies réservées aux autobus et aux services d'urgence sur l'autoroute 40, aux approches du pont de l'Île-aux-Tourtes, est prévu ce samedi 28 janvier 2023. Comme annoncé en décembre 2022, le Ministère procède à cet aménagement temporaire le temps de réaliser des travaux de renforcement sur le pont.

Mesures d'atténuation et gestion de la circulation au pont de l'Île-aux-Tourtes

À compter du dimanche 29 janvier 2023, une voie réservée sera disponible sur l'autoroute 40 dans chaque direction, aux approches du pont de l'Île-aux-Tourtes, durant la réalisation des travaux en cours. Cette voie, qui diminuera le temps requis afin d'atteindre le pont pour les autobus ainsi que les services d'urgence, sera disponible :

En direction de Montréal, entre l'échangeur avec l'autoroute 30 et le pont

En direction de Vaudreuil-Dorion , entre les boulevards Morgan et des Anciens-Combattants

Pour mettre en place ces voies réservées, le Ministère doit réaliser des travaux de marquage dans des conditions météorologiques clémentes. Le cas échéant, les interventions et la mise en service de la voie réservée pourraient devoir être reportées. La réalisation des travaux de marquage, qui requiert la fermeture d'une à deux voies de circulation sur l'autoroute 40 durant quelques heures, est prévue ce samedi 28 janvier. La circulation restera possible, mais la population est invitée à prévoir ses déplacements en conséquence.

Rappelons que deux voies par direction sont actuellement disponibles en tout temps pour les usagers de la route sur le pont de l'Île-aux-Tourtes.

À noter que les camions pourront désormais utiliser l'une ou l'autre des deux voies sur le pont de l'Île-aux-Tourtes en direction de Vaudreuil-Dorion. En direction de Montréal, les camions doivent toujours obligatoirement utiliser la voie de gauche sur le pont.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

