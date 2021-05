Autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville - Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes - Secteur à éviter

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires qu'il procède à la fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville. Cette fermeture préventive est requise afin de réaliser des travaux d'urgence qui permettront le renforcement de plusieurs éléments de la structure.

Cause de la fermeture

Dans le cadre des travaux en cours, le Ministère a observé des dommages à des tiges de renforcement. Puisque la structure pourrait avoir été affaiblie par ces dommages, la fermeture complète est jugée la seule option responsable pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Gestion de la circulation et gratuité

La circulation est détournée par les autoroutes 20 et 30.

De manière à offrir aux usagers de la route un itinéraire alternatif et simplifier les déplacements sur le réseau, le Ministère retirera exceptionnellement le péage sur l'autoroute 30 jusqu'à la réouverture du pont. La gratuité, applicable à tous les usagers de la route (véhicules de promenade, camions, etc.) sera effective dès 16 h 30 aujourd'hui.

Aussi, l'ARTM, en collaboration avec exo, offre le service gratuitement sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson à compter du 20 mai à 16 h. La gratuité sera en vigueur cette fin de semaine puis les jours de semaine suivants. Elle sera effective jusqu'à la réouverture du pont.

Des policiers seront déployés aux endroits stratégiques sur le réseau pour faciliter la circulation.

Le Ministère est conscient que cette fermeture entraînera des répercussions importantes sur la circulation et remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Lorsque cela est possible, il est recommandé de privilégier le transport collectif ou de faire du télétravail.

Programme de maintien en attendant la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes est une structure complexe en fin de vie qui demande des interventions régulières.

La reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes est en planification comme l'indique le Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

D'ici la réalisation de ce projet majeur, le pont fait l'objet d'un programme de maintien qui comprend des inspections et des travaux de réparation. Les travaux de réparation du tablier ont été amorcés en 2016, et doivent se poursuivent jusqu'en 2025.

Une séance d'information technique aura lieu le vendredi 21 mai à 9 h 15 pour faire un état de la situation. Par la suite, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, seront disponibles pour répondre aux questions au cours d'une conférence de presse à 10 h.

