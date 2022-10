Autoroute 40 en direction est à Sainte-Anne-de-Bellevue - Fermeture complète au cours de la fin de semaine du 4 novembre 2022

MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vous informe que l'autoroute 40 sera fermée en direction est entre le boulevard des Anciens-Combattants et le chemin des Pins au cours de la fin de semaine du 4 novembre 2022. Cette fermeture est requise dans le cadre de la poursuite des travaux de réparation du pont d'étagement du chemin des Pins, et pourrait être de nouveau requise au cours des prochaines fins de semaine.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 40 en direction est à Sainte-Anne-de-Bellevue - Fermeture complète - Fin de semaine du 4 novembre 2022 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction est

Fermeture complète entre la sortie n o 41 - Ste-Anne-de-Bellevue / Boul. des Anciens-Combattants et l'entrée suivante, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

41 - et l'entrée suivante, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. La circulation sera déviée sur la voie de desserte.



Un risque de congestion est à prévoir.

Des fermetures partielles sont à prévoir la nuit sur la voie de desserte. Une seule voie sera disponible dans le secteur des travaux.

Rappel (jusqu'en décembre 2022) :

Fermeture complète de longue durée du chemin des Pins entre la rue Poultry Cottages et le chemin Sainte-Marie .

. Circulation locale permise entre la rue Euclide-Lavigne et le chemin Sainte-Marie .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, cette entrave pourrait être reportée.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

