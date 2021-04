Autoroute 40 en direction est à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Baie-D'Urfé - Lancement des travaux de reconstruction de la chaussée en béton

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux de reconstruction de la chaussée de l'autoroute 40 en direction est à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Baie-D'Urfé seront entrepris à compter du 3 mai 2021.

D'importantes entraves sont à prévoir, dont la fermeture complète de longue durée de l'autoroute 40 en direction est. La circulation sera déviée sur la chaussée en direction ouest, où elle s'effectuera à contresens. Afin de réduire les répercussions pour les usagers de la route, une gestion dynamique de la circulation sur le chantier permettra le maintien de trois voies de circulation dans le sens de la pointe, et deux voies dans le sens contraire. Des fermetures partielles de jour ou complètes de nuit sont à prévoir dès le début du chantier sur l'autoroute 40 ou dans l'échangeur du boulevard des Anciens-Combattants.

Cet important chantier, réalisé en différentes phases, durera trois ans. Le présent contrat consiste à reconstruire la chaussée de béton d'un premier segment d'autoroute entre le boulevard des Anciens-Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue et l'avenue Lee à Baie-D'Urfé et à prolonger la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction est entre le boulevard des Anciens-Combattants et l'avenue Pirie. Le Ministère réalisera par la suite la reconstruction de la chaussée de béton du tronçon de l'autoroute 40 en direction est jusqu'au boulevard Saint-Charles à Kirkland. L'échéancier de réalisation de cette seconde portion sera précisé plus tard.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture complète de longue durée de l'autoroute 40 en direction est entre le boulevard des Anciens-Combattants et l'entrée en provenance du boulevard Morgan et de l'avenue Lee.

Les usagers de la route en provenance du boulevard des Anciens-Combattants pourront accéder à l'autoroute 40 en direction est par un corridor spécialement aménagé.

Circulation à contresens sur l'autoroute 40 en direction ouest entre le chemin Sainte-Marie et le boulevard des Anciens-Combattants.

et le boulevard des Anciens-Combattants. La vitesse sera réduite dans tout le périmètre du chantier.

Maintien de l'accès aux entreprises et aux résidents au sud de l'autoroute 40

En provenance de l'ouest ( Vaudreuil-Dorion ), une zone de passage sera aménagée pour assurer l'accès aux commerces et aux entreprises du secteur du boulevard Morgan à Baie-D'Urfé et aux résidences de la rue Gérard-Guindon à Kirkland depuis la sortie no 41 - Ste-Anne-de-Bellevue / Boul. des Anciens-Combattants, puisque les sorties no 44 - Boul. Morgan et no 49 - Ch. Ste-Marie seront inaccessibles par le contresens sur l'autoroute 40.

Le programme de conservation de la chaussée de l'autoroute 40 dans l'ouest de l'île de Montréal se poursuit. Rappelons que la réfection de l'autoroute 40 en direction ouest entre les boulevards Saint-Charles et des Anciens-Combattants a été complétée en 2014. Le Ministère a également réalisé des travaux d'asphaltage à Senneville et à Sainte-Anne-de-Bellevue en 2019.

D'autres communiqués de presse relatifs à ce chantier seront diffusés, notamment pour annoncer le début du contresens sur l'autoroute 40.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/