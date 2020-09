Autoroute 40 à Montréal-Est - Réparation du pont d'étagement du chemin de service de l'Impériale

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il entreprendra des travaux de réparation du pont d'étagement du chemin de service de l'Impériale au-dessus de l'autoroute 40 à Montréal-Est le 8 septembre 2020. Ces travaux se poursuivront au moins jusqu'au mois de décembre.

Ce pont situé entre le boulevard Bourget et l'avenue Marien comporte deux voies de circulation et des conduits industriels. Son utilisation est privée, et sa juridiction est partagée entre le Ministère et la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (Esso).

Le projet consiste en la réparation de plusieurs éléments du pont, notamment les poutres, les culées, les piles et les chevêtres. Il fera également l'objet de l'injection de fissures, de la réparation de la dalle, du remplacement d'appareils d'appui et de l'enrobé, du rehaussement des dispositifs de retenue et de la correction des approches. Ces interventions permettront de maintenir la structure fonctionnelle et sécuritaire.

Bien que la configuration du chantier permettra le maintien des trois voies de l'autoroute 40 dans chaque direction le jour, plusieurs fermetures partielles ou complètes de soir et de nuit de l'autoroute 40 ou de ses voies de desserte seront requises.

À noter :

L'autoroute 40 et la voie de desserte d'une même direction ne seront jamais fermées simultanément;

Les détours seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation temporaires.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et le chantier pourrait se prolonger.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca