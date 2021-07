Autoroute 40 à Lavaltrie - La nouvelle aire de service du Point-du-Jour, à Lavaltrie, est maintenant ouverte

QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, les usagers de la route peuvent profiter des nouvelles installations de l'aire de service du Point-du-Jour, située sur l'autoroute 40, à Lavaltrie. Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, confirme l'ouverture de cette aire construite au coût de 14,5 M$.

Accessible 365 jours par année et 24 heures par jour, ce parc routier offre, en plus des services de base, une superstation de recharge rapide du Circuit électrique.

Citations

« L'ouverture de cette aire de service très fréquentée de Lavaltrie tombe à point avec le début des vacances, offrant ainsi à la population une infrastructure accueillante et attrayante. La sécurité est une priorité pour votre gouvernement. C'est pourquoi j'invite les usagers de la route à profiter de ces installations modernes pour prendre une pause en toute quiétude. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureuse que l'ensemble des usagers puisse à nouveau avoir accès à l'aire de service du Point-du-Jour. Il est essentiel que les voyageurs et voyageuses disposent d'un espace agréable, afin de faire un temps d'arrêt dans les meilleures conditions possible. Je suis convaincue que tous ceux et celles qui empruntent l'autoroute 40 dans la région de Lanaudière découvriront avec bonheur cette aire de service entièrement renouvelée. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Les services offerts sont les suivants :

des installations sanitaires;



des aires de stationnement sécuritaires et séparées pour les automobiles, les véhicules lourds et les véhicules récréatifs;



une aire de repos avec tables et machines distributrices;



des informations routières et touristiques;



une zone de Wi-Fi gratuit;



une aire de pique-nique et une aire de jeux pour les enfants;



une salle d'allaitement;



des tables à langer pour enfants et pour adultes (accessibilité universelle);



un parc canin.

Quatre bornes de recharge de 50 kW ainsi que trois bornes de 100 kW seront mises en service au cours du mois de septembre pour les véhicules électriques. En 2022, le Circuit électrique prévoit d'ajouter deux nouvelles bornes sur ce site.

Les bâtiments ont été construits dans le respect des normes internationales LEED qui offrent une certification pour la conception, la construction et l'exploitation de bâtiments durables à haute performance.

L'analyse concernant la présence d'une offre commerciale sur le site est en cours.

L'aire de service du Point-du-Jour, à Lavaltrie , est le second parc routier modernisé au Québec, le premier étant la halte routière de Villeroy, sur l'autoroute 20.

