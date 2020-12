Autoroute 35 entre Saint-Sébastien et Saint-Armand - Prolongement de l'autoroute 35 : le projet franchit une autre étape

LONGUEUIL, QC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement lance aujourd'hui deux appels d'offres en vue de la réalisation du deuxième lot de la phase III, plus précisément pour la surveillance des travaux ainsi que pour le contrôle de la qualité. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce, réitérant une fois de plus la volonté du gouvernement de mener à terme ce projet.

Le prolongement de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine vise à favoriser la mobilité des personnes et des marchandises vers Boston et la Nouvelle-Angleterre ainsi qu'à améliorer la sécurité et la qualité de vie des résidentes et résidents riverains de la route 133 en diminuant le camionnage sur la route nationale.

Le chantier de la phase III de l'autoroute 35, entre Saint-Sébastien et Saint-Armand, après une première saison très active, fera relâche pour la période hivernale. La prochaine année s'annonce des plus occupées pour le projet.

« Votre gouvernement passe aux actes afin de poursuivre le prolongement de l'autoroute 35. Après seulement quatre mois de travaux pour le premier lot de la phase III, il est déjà possible de constater l'avancée du projet sur le terrain. Tout est mis en œuvre pour entreprendre la réalisation du deuxième lot de travaux et viser la mise en service de ce tronçon en 2023. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette autoroute représentera d'ici quelques années un avantage indéniable pour le transport de marchandises ainsi que pour les citoyennes et les citoyens du secteur. Je ne peux que me réjouir de l'avancement du projet. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

La phase III de l'autoroute 35 se situe entre la route 133, à Saint-Sébastien, et l'intersection de la route 133, du chemin Champlain et du chemin du Moulin, à Saint-Armand, ce qui correspond à un tronçon de 8,9 km.

En raison de l'ampleur des travaux, la phase III a été séparée en deux lots. Les travaux du premier lot sont en cours depuis août 2020, tandis que l'appel d'offres pour le second lot devrait être lancé au cours de 2021.

La construction de la fondation de l'autoroute 35 a été entreprise cette année du côté de Saint-Sébastien et de Pike River. Les culées et les piles du pont d'étagement de la route 202, qui passera au-dessus de la future autoroute 35, entre Pike River et Saint-Sébastien, sont, quant à elles, terminées. Dès le printemps prochain, le tablier du pont sera construit en vue d'une mise en service au cours de l'année 2021.

Quelques semaines de travaux seront requises en janvier pour terminer l'installation d'un ponceau au-dessus du ruisseau Bélanger, situé entre les routes 133 et 202, à Saint-Sébastien.

Des travaux préparatoires à la réalisation du deuxième lot, soit la coupe d'arbres pour libérer l'emprise de la future autoroute, devraient être réalisés au cours de l'hiver.

La mise en service de la phase III est prévue à l'automne 2023.

La phase III représente un investissement de 222,9 M$, y inclus une contribution financière de plus de 82 M$ du gouvernement fédéral provenant du Nouveau Fonds Chantiers Canada - volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux.

