Autoroute 30, Varennes - Chantier sur l'autoroute 30 à Varennes : dernière fermeture de nuit et fin des travaux

LONGUEUIL, QC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'une fermeture de nuit de l'autoroute 30 dans les deux directions, à Varennes, sera requise afin de mener à terme le chantier de remplacement de ponceau. Les travaux se termineront plus tôt qu'annoncés et, dès le 7 octobre, deux voies par direction seront de nouveau disponibles à la circulation.

Gestion de la circulation

Durant la nuit du dimanche 6 octobre, de 22 h au lendemain à 5 h 30

Fermeture complète de l'autoroute 30 dans les deux directions , entre la route 229 et la montée de la Baronnie.

Ce qui entraîne de facto :

la fermeture de la bretelle menant de la montée de la Baronnie à l'autoroute 30 en direction ouest;

la fermeture de la bretelle menant de la montée de Picardie à l'autoroute 30 en direction ouest;

la fermeture de la bretelle de sortie no 95 (chemin de la Butte-aux-Renards/ Varennes /montée de Picardie) de l'autoroute 30 dans les deux directions.

Dès le lundi 7 octobre, 5 h 30 :

réouverture de l'ensemble des voies de l'autoroute 30 et de toutes les bretelles situées sur le territoire de Varennes .

Les derniers travaux auront lieu au début de la semaine du 7 octobre. Ils consistent notamment à mettre en place les bandes rugueuses sur les accotements et ne requièrent pas la fermeture de l'autoroute.

Rappelons que ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de la région de la Montérégie. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

