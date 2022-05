Autoroute 30 et route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville - Début du chantier de réparation du pont d'étagement de la montée des Promenades

LONGUEUIL, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le chantier de réparation du pont d'étagement de la montée des Promenades, qui enjambe l'autoroute 30 à Saint-Bruno-de-Montarville, commencera le 30 mai. La réalisation des travaux requerra des entraves ponctuelles dans le secteur de l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116. De plus, entre la mi-juin et la fin octobre 2022, une voie sur deux sera fermée dans chaque direction sur le pont d'étagement de la montée des Promenades.

Gestion de la circulation

Sur la montée des Promenades, à la hauteur de l'autoroute 30 :

Fermetures des accotements : du 30 mai à la mi-juin

Fermeture d'une voie sur deux dans chaque direction : de mi-juin à la fin octobre 2022

Fermeture complète du pont d'étagement : possible la nuit, uniquement pour quelques changements de phases selon l'avancement des travaux

Fermeture de la bretelle d'accès menant à l'autoroute 30 en direction est : possible la nuit uniquement

Dans l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116 :

Fermeture des accotements et déviation des voies de circulation sur l'autoroute 30 et sur la voie de desserte : possible en tout temps, du 30 mai à la fin octobre 2022

Fermeture de bretelles dans l'échangeur et entraves de voies sur l'autoroute 30 ou sur la voie de desserte : possible la nuit uniquement

Les détours seront indiqués par des panneaux de signalisation. Pour limiter le nombre d'entraves dans le secteur, le Ministère profitera des travaux en cours sur l'autoroute 30 en s'assurant de coordonner l'ensemble des fermetures requises afin de réaliser la réparation du pont de la montée des Promenades.

Des communications portant sur les fermetures dans l'axe de l'autoroute 30 sont effectuées tout au long de la réalisation des travaux. Il est possible de remplir un formulaire afin de s'abonner à la liste d'envoi, lequel est disponible à l'adresse suivante : bit.ly/autoroute30

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville finance l'aménagement d'une voie cyclable sur le pont d'étagement du boulevard des Promenades dans le cadre de ce projet de réparation. Inscrit sur la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de la Montérégie, il permettra de prolonger la durée de vie de la structure. Le Ministère remercie les citoyens de leur collaboration durant la réalisation des travaux.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

