Autoroute 30, à Varennes - Début d'un chantier d'asphaltage - Une voie disponible par direction

LONGUEUIL, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un chantier d'asphaltage sur l'autoroute 30 en direction ouest, à Varennes, débutera le 8 septembre. Dans le cadre de ce chantier, l'autoroute 30 sera réasphaltée entre les montées de la Baronnie et du Lac, en plus des bretelles d'entrées et de sorties des montées de la Baronnie et de Picardie. Des travaux connexes, notamment sur des ponceaux, seront également réalisés. Une voie de circulation par direction restera toujours disponible.

Gestion de la circulation sur l'autoroute 30

Du 8 septembre à mi-septembre (travaux préparatoires)

Une voie par direction sera disponible à la circulation entre les montées de la Baronnie et du Lac.

De la mi-septembre à fin octobre (première phase d'asphaltage)

Une voie par direction sera disponible à la circulation entre les montées de la Baronnie et de Picardie. La circulation se fera à contresens sur la chaussée de l'autoroute 30 est .

. Cela impliquera, en fonction de l'avancement des travaux sur ce tronçon :



la fermeture de la bretelle de sortie n o 95 ( Varennes /montée de Picardie/chemin de la Butte-aux-Renards ) de l'autoroute 30 ouest;

la fermeture de la bretelle menant de la montée de Picardie à l'autoroute 30 ouest.

Les chemins de détour requis seront mis en place. À noter que la limite de vitesse sera abaissée dans la zone de chantier.

Ce chantier se poursuivra en 2021 après une pause hivernale. Ce projet, qui est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de la Montérégie, est le dernier de quatre à être réalisé sur le territoire des villes de Varennes et de Verchères. Entre l'automne 2019 et l'été 2021, le Ministère aura ainsi réasphalté, pour les deux directions, plus d'une vingtaine de kilomètres de l'autoroute 30 dans ce secteur.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

