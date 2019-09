Autoroute 30 à Saint-Bruno-de-Montarville, entre la route 116 et l'autoroute 20 - Première phase d'asphaltage sur l'autoroute 30 à Saint-Bruno-de-Montarville - Travaux de nuit

Du 26 septembre au début du mois de novembre (phase 1)

Les lundis, entre 21 h et 5 h

Les mardis, les mercredis et les jeudis, entre 21 h 30 et 5 h

Les vendredis, entre 22 h et 8 h

Une voie par direction entre la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) et le boulevard Clairevue Ouest. La circulation se fera à contresens.

Cela impliquera :

:

la fermeture des bretelles menant de la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) à l'autoroute 30 est;





la fermeture de la bretelle de sortie n o 78 menant de l'autoroute 30 est au boulevard Clairevue Ouest;

78 menant de l'autoroute 30 est au boulevard Clairevue Ouest;



la fermeture de la bretelle menant du boulevard Clairevue Ouest à l'autoroute 30 est.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation.

À noter que la limite de vitesse est abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier et que celui-ci fait l'objet d'une surveillance policière accrue.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de la région de la Montérégie. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca