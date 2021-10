Autoroute 30, à Brossard - Asphaltage et amélioration des mesures préférentielles pour autobus : blitz de travaux les 8 et 9 octobre

Fermeture de la chaussée de l'autoroute 30 EST, à la hauteur de l'autoroute 10, à Brossard : la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée (une voie disponible par direction). Cela implique :

: la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée (une voie disponible par direction). Cela implique : La fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 10 en direction ouest à l'autoroute 30 en direction est .

à l'autoroute 30 .

La fermeture de la bretelle de sortie de Grande Allée (no 69) de l'autoroute 30 en direction est .

De la congestion est à prévoir : le secteur est à éviter dans la mesure du possible.

Les détours requis seront mis en place et indiqués par des panneaux de signalisation. Ces travaux pourraient être reportés ou se prolonger en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Comme annoncé en avril dernier, ce type de fermetures est nécessaire afin de mener à terme la démarche pour bonifier l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB), développée pour faciliter leur circulation en vue de la mise en service du Réseau express métropolitain (REM). Des communications spécifiques à ces fermetures seront effectuées tout au long de la réalisation des chantiers en place. Les personnes qui le souhaitent peuvent remplir un formulaire afin de s'abonner à la liste d'envoi de ces communications, disponible à l'adresse suivante : http://bit.ly/autoroute30

À terme, tout le tronçon de l'autoroute 30, entre Brossard et Boucherville, aura été réasphalté entre 2019 et 2022 afin d'améliorer la surface de roulement et d'élargir les accotements pour faciliter le passage des autobus. Rappelons que les interventions entre le boulevard Clairevue et la route 112, en direction ouest, se sont terminées en juin 2021, alors que les travaux entre la route 116 et l'autoroute 20, en direction est, se sont déroulés en 2019 et en 2020.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

