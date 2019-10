Autoroute 25 et tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Longueuil et Montréal - Poursuite des entraves de nuit

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à rappeler aux usagers de la route que les travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée sur l'autoroute 25 et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuivent. Ils nécessiteront d'autres fermetures partielles ou complètes de nuit tout au long de l'automne, et notamment au cours des prochains jours.

Entrave et gestion de la circulation