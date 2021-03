Autoroute 20/route 132, à Longueuil - Fermeture entre le boulevard Taschereau et l'autoroute 25 : travaux de la Ville de Longueuil durant la longue fin de semaine de Pâques

LONGUEUIL, QC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de la Ville de Longueuil requerront des fermetures de l'autoroute 20 (route 132) dans les deux directions, entre le boulevard Taschereau à Longueuil et l'autoroute 25 à Boucherville, pendant la longue fin de semaine de Pâques. Durant ces fermetures majeures, la population est invitée à éviter le secteur et à utiliser d'autres axes pour leurs déplacements, notamment l'autoroute 30 et les routes 112, 116 et 134.

AUTOROUTE 20/ROUTE 132 OUEST