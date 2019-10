Autoroute 20/R132, Longueuil - Un projet pilote pour faciliter les mouvements à l'approche de l'échangeur des autoroutes 20-25-132

LONGUEUIL, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports instaure un projet pilote de marquage sur la chaussée de l'autoroute 20/route 132 en direction est, à Longueuil, en amont de l'échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la route 132. L'objectif est d'aider les usagers de la route à choisir leur voie de destination le plus tôt possible afin d'éviter des changements de dernière minute causant des ralentissements brusques pouvant entraîner des collisions, mais surtout beaucoup de frustrations pour les automobilistes.