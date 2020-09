Autoroute 20 et route 138 dans l'arrondissement de Lachine à Montréal - Travaux de réfection de l'échangeur Saint-Pierre

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il entreprendra progressivement durant le mois de septembre les travaux de réfection de l'échangeur Saint-Pierre. Pour la première phase des travaux cet automne, des entraves seront mises en place sur les bretelles menant de l'autoroute 20 en direction est et ouest à la route 138 en direction ouest. Ce chantier se poursuivra jusqu'au printemps 2022 avec des interruptions durant la période hivernale.

Le projet de réfection consiste principalement en la réparation du béton, des dalles et des poutres, au remplacement des joints de tablier, à la mise en place d'une nouvelle membrane d'étanchéité et à la pose d'un nouvel enrobé. Des travaux sur les massifs de lampadaires seront aussi réalisés. Ces interventions permettront de maintenir les structures fonctionnelles et sécuritaires.

Entraves et gestion de la circulation

Les bretelles menant de l'autoroute 20 en direction est et ouest à la route 138 en direction ouest demeureront ouvertes le jour en semaine, toutefois de nombreuses entraves seront requises pour mener à bien ce projet, notamment :

Des fermetures partielles de longue durée

Des fermetures complètes de soir, de nuit ou de fin de semaine

Des fermetures partielles ou complètes sur le réseau local

Des détours balisés par une signalisation temporaire seront mis en place. Plusieurs autres chantiers sont en activité dans le secteur. Le Ministère s'assurera de coordonner les différentes entraves de ses propres chantiers avec ceux de ses partenaires.

À noter :

Des fermetures complètes de nuit des bretelles menant de l'autoroute 20 en direction est et ouest à la route 138 en direction ouest seront requises, notamment le 16 septembre, afin de permettre les relevés d'arpentage et l'entretien du système d'éclairage. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

