Autoroute 20, entre Vaudreuil-Dorion et L'Île-Perrot - Amélioration de la mobilité entre Vaudreuil-Dorion et L'Île-Perrot : le gouvernement souligne le lancement d'un appel d'offres important

LONGUEUIL, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, annoncent le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation d'une étude d'opportunité afin d'améliorer la mobilité dans le corridor de l'autoroute 20, entre la route 342 à Vaudreuil-Dorion et le pont Galipeault à L'Île-Perrot.

Cette étude d'opportunité permettra d'analyser différents scénarios d'intervention en fonction des données récentes de circulation, une étape essentielle pour déterminer les meilleures solutions afin d'améliorer durablement les déplacements dans ce secteur.

Toute intervention devra s'inscrire dans l'esprit de la Politique de mobilité durable - 2030, notamment en favorisant l'utilisation du transport collectif et actif.

Citations

« Au terme de cette étude d'opportunité, le Ministère aura en main des solutions d'intervention concrètes pour améliorer les déplacements dans l'axe de l'autoroute 20 entre Vaudreuil-Dorion et L'Île-Perrot. Avec une analyse complète qui tiendra compte des besoins actuels et futurs en matière de mobilité, nous nous assurerons de prendre les meilleures décisions à long terme, pour le plus grand bénéfice des usagers de la route qui empruntent chaque jour ce corridor. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'amélioration de la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal est une priorité pour votre gouvernement, et je sais que c'est la même chose pour les partenaires de la Table d'échange sur le corridor de l'autoroute 20. Les solutions qui seront proposées au terme de l'étude d'opportunité, qui tiendra compte des besoins du milieu en s'appuyant notamment sur les constats et les travaux réalisés par la Table, serviront à atteindre cet objectif. Je tiens à remercier les partenaires pour leur contribution à cette démarche. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Comme je le soulignais lors de l'annonce d'une nouvelle voie réservée dans l'échangeur des autoroutes 30 et 40 en juin dernier, la population de la municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges est en pleine croissance. Cette nouvelle annonce, concernant, cette fois-ci, le corridor de l'autoroute 20, montre une fois de plus la détermination de votre gouvernement à préparer l'avenir afin d'améliorer durablement les déplacements quotidiens des citoyennes et citoyens de notre secteur. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

Faits saillants

Depuis 2018, le Ministère collabore avec les partenaires du secteur par l'entremise de la Table d'échange sur la mobilité pour le corridor de l'autoroute 20. Elle regroupe notamment des représentants des municipalités de L'Île-Perrot, de Vaudreuil-Dorion , de Pincourt , de Notre-Dame -de-l'Île-Perrot, de Terrasse-Vaudreuil et de Sainte-Anne-de-Bellevue , de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, des organismes de transport collectif, de Transport Canada et de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges.

, de , de -de-l'Île-Perrot, de et de , de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, des organismes de transport collectif, de Transport Canada et de la commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Les travaux de cette table d'échange serviront de base à une vision de la mobilité cohérente avec les orientations provinciales et métropolitaines. Ils orienteront le Ministère dans le choix d'une solution pour améliorer les déplacements dans ce corridor.

L'étude d'opportunité inclut le volet routier ainsi que le transport collectif et actif. La réalisation de cette étude est un prérequis à toute intervention majeure dans ce secteur.

Lien connexe

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724