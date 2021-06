Autoroute 20 à Pointe-Claire - Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est au boulevard des Sources jusqu'au début de l'automne 2021

Le projet de réfection de l'échangeur des Sources consiste principalement à la réparation du tablier et des piles, à la mise en place d'une nouvelle membrane d'étanchéité et à la pose d'un nouvel enrobé. Des travaux sur les glissières et les lampadaires seront aussi réalisés. Ces interventions permettront de maintenir les structures fonctionnelles et sécuritaires.