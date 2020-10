Autoroute 20 à Dorval - Fermeture complète du rond-point Dorval sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires qu'il procédera à la fermeture complète du rond-point Dorval sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20 durant la nuit de lundi à mardi , et ce pour une durée d'environ 6 semaines. Les tronçons du rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts.

Cette fermeture dans le rond-point Dorval permettra d'effectuer des travaux d'étaiement temporaire sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20.

Depuis le 1er octobre, une seule voie de circulation par direction est disponible sur l'autoroute 20 dans le secteur du rond-point Dorval. Cette mesure est en place depuis que la progression de fissures fut observée lors des travaux de réfection en cours depuis août 2020.

Nous vous rappelons que la circulation des camions est interdite pour une période indéterminée sur les ponts d'étagement de l'autoroute 20 au-dessus de l'autoroute 520 et du rond-point Dorval.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension.

