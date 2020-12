Autoroute 20 à Dorval - Fermeture complète des ponts d'étagement de l'autoroute 20 au-dessus du rond-point Dorval jusqu'au printemps 2021

MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que la fermeture complète de l'autoroute 20 dans le secteur du rond-point Dorval se poursuivra jusqu'au printemps 2021. Les voies de circulation sous l'autoroute 20 dans le rond-point Dorval ainsi que l'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval demeureront aussi fermées.

Les inspections et le comportement des structures lors des travaux en cours ont amené le Ministère à modifier son concept de renforcement. Un étaiement complet des structures sera ainsi effectué plutôt que l'étaiement partiel envisagé initialement. L'objectif est de rouvrir des voies de circulation sur et sous les ponts au plus tard au printemps 2021.

Le Ministère est conscient des désagréments que peuvent occasionner ces fermetures et souhaite assurer que toutes les mesures sont mises en place afin de réduire les répercussions de ces travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Un détour balisé par une signalisation temporaire indiquant le chemin à suivre est actuellement en place. Les usagers de la route peuvent emprunter les voies de desserte ou éviter le secteur en empruntant l'autoroute 40.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension.

