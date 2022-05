Autoroute 15 (des Laurentides), en direction nord, à Laval - Reprise des travaux d'aménagement d'un nouvel accès vers l'autoroute dès le 16 mai

LAVAL, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise des travaux, dès le 16 mai, pour la mise en place d'une nouvelle entrée menant des voies de desserte de l'autoroute 15 (des Laurentides), en direction nord, à l'autoroute 15, au sud de l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie). Ces travaux, qui ont été confiés à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ont débuté en octobre 2021 et seront complétés d'ici le début de l'été.

Ce nouvel aménagement permettra d'améliorer la fluidité de la circulation et de limiter les refoulements dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 440 et 15. Il s'agit de la première phase du projet de sécurisation et d'amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15.

Gestion de la circulation

Fermetures partielles de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction nord, entre le boulevard du Souvenir et l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval .

. Fermetures partielles et complètes de nuit de la desserte de l'autoroute 15, en direction nord, entre les sorties no 8 Boul. St-Martin et no 10 Autoroute 440/Boul. Le Carrefour à Laval .

À noter que la limite de vitesse permise sera réduite dans la zone de travaux à 90 km\h sur l'autoroute et à 50 km/h sur la desserte durant cette période.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces interventions pourraient être annulées ou reportées sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur patience et de leur collaboration. Pour leur sécurité et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Page Web Échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval - Sécurisation et amélioration de la mobilité

