Autoroute 15 (Décarie) à Montréal et à Mont-Royal - Travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée en direction nord

MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il entreprendra progressivement le 3 août des travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée sur l'autoroute 15 (Décarie) en direction nord entre le tunnel Notre-Dame-de-Grâce dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à Montréal et l'autoroute 40 (Métropolitaine) à Mont-Royal. Il s'agit de la poursuite du projet initié l'an dernier en direction sud. Le chantier, qui sera interrompu au mois d'octobre pour la période hivernale, reprendra au mois de juin 2021.

Entraves et gestion de la circulation

À compter du début du mois d'août, et ce jusqu'au mois d'octobre, de nombreuses fermetures partielles et complètes de nuit seront requises sur l'autoroute 15 (Décarie) en direction nord et sur le boulevard Décarie aux abords du chantier.

De manière générale, les fermetures seront réalisées comme suit :

du lundi au vendredi, de 22 h à 5 h;



du vendredi au samedi, de 23 h à 7 h.

À noter :

Des fermetures partielles de nuit seront également requises en direction sud, afin de réaliser des interventions de réparation de béton. Jusqu'à deux voies sur trois pourraient alors être retranchées.

Rappelons que l'autoroute Décarie est un des tronçons autoroutiers enregistrant les plus forts débits de circulation dans la province : plus de 100 000 usagers de la route l'empruntent quotidiennement.

À terme, ces travaux permettront de maintenir fonctionnelle et sécuritaire cette infrastructure stratégique du réseau routier métropolitain ouverte à la circulation il y a plus de 50 ans et, à l'image de ce qui a été réalisé en direction sud, ils permettront d'améliorer significativement le confort de roulement des usagers de la route.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les entraves pourraient être reportées ou annulées.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

